Вакцина от коронавируса может быть готова в июне 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые результаты испытаний прототипа вакцины от новой коронавирусной инфекции могут быть к июню 2020 года, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, доклинические исследования займут до шести месяцев, первая фаза клинических исследований займет до пяти месяцев. Таким образом, готовая вакцина может быть получена уже через 11 месяцев, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. По его словам, работа шла круглосуточно. Глава кабмина выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена их безопасность и эффективность, чтобы можно было применять их для профилактики и контроля эпидемии.

Мишустин рассказал, что ученые создали препараты за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии.

Согласно информации ВОЗ, количество зараженных в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на заболевание. По всей стране введен режим повышенной готовности.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля. В перечне – рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.