Вопрос "закрытия" Москвы из-за коронавируса не обсуждается – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос закрытия российской столицы из-за коронавируса не обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни на сколько не обсуждается сейчас", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, такая мера в качестве необходимой в ближайшее время не рассматривается.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из-за рубежа, отправляют на двухнедельный карантин.

С 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования столицы будут закрыты.

В городе запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

