В России пять человек вылечились от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, увеличилось до пяти, сообщает "Газета.ру".

Согласно последним данным, на территории России провели почти 110 тысяч исследований на наличие вируса. Положительный результат был у 93 человек.

Ранее китайские ученые выяснили, что дети могут быть скрытыми разносчиками коронавируса. Это связано с тем, что заболевание у них протекает бессимптомно или выражено слабо. Специалисты детского центра в китайском Гуанчжоу исследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где зарегистрированы пациенты с COVID-19. Анализы показали, что 10 детей (1,3%) были заражены.

В России заразились 93 человека. С 18 марта до 1 мая будет временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.

В Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

Государственные учреждения закрыты до 12 апреля. В школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица. Больницы Москвы временно недоступны для посещения.