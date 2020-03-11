Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские ученые считают, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую, сообщает газета "Известия". Их гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые в последнее время фиксируют в Китае.
Как отмечают специалисты, вирус мог остаться в спящей латентной форме, поскольку иммунная система человека не взяла его под полный контроль.
Есть также предположение, что COVID-19 мутирует с большой скоростью, и люди не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают повторно. Еще одна возможная причина повторного заражения – ошибки тест-систем, погрешность которых высока.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что обычно при лечении иммунная система полностью уничтожает все инфицированные клетки и нивелирует вирусы в крови. Повторные же симптомы говорят о том, что вирус еще присутствует в организме человека.
"Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме. Вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль, и было инфицировано большое количество органов", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Китае ученые заметили изменения в симптомах нового коронавируса. Они поменялись по сравнению с началом вспышки заболевания. Отмечается, что у тех людей, которые заразились COVID-19 позднее, клинические симптомы заболевания проявлялись не столь явно.
Специалистами было проведено исследование, в рамках которого пациентов с уханьской пневмонией разделили на две группы. Так, в первую вошли те, кто инфицировался в период с 16 по 22 января, во вторую – заболевшие в срок с 23 по 29 января. У пациентов первой группы наблюдалась высокая температура, слабость, боль в мышцах. Кроме того, у них была зафиксирована мокрота и пониженный уровень лимфоцитов в крови.
У тех, кто входил в состав второй группы, симптомы оказались выражены менее заметно. Однако у всех зараженных одинаково проявлялись кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди. В связи с этим ученые предположили, что коронавирус с течением времени способен видоизменяться и больше становиться похожим на грипп. Также сообщается, что COVID-19 может не проявлять себя в организме зараженного человека достаточно долгое время.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всего новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
Первые случаи коронавируса подтвердились в Боливии, Турции и на Ямайке
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