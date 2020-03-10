ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола" об эффективности препарата от коронавируса

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Федеральная антимонопольная служба зафиксировала нарушения в рекламе "Арбидола", которую распространяли на протяжении января 2020 года, сообщает ТАСС.

В рекламе сообщали, что препарат эффективен против коронавируса. В ФАС это расценили как нарушение требования закона о рекламе.

"Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению", – отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время в столице появится мобильный комплекс новый инфекционной больницы. Она станет дополнением стационара в Коммунарке. Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор призвал москвичей воздержаться от использования общественного транспорта в час пик.

Также в столице недавно ввели режим повышенной готовности. Кроме того, соответствующее распоряжение коснулось столичных образовательных учреждений. Детей, вернувшихся из стран, где много случаев заражения, будут переводить на домашнее обучение на две недели.

9 марта в столице обнаружили еще троих человек, страдающих от заболевания. Всего в столице находится девять зараженных коронавирусом. В связи с угрозой распространения COVID-19 более 20 рейсов в московских аэропортах задержали или отменили.

Впервые вспышка коронавируса возникла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент коронавирус проник в 110 стран. Всего в мире зафиксировано более 116 тысяч случаев заболевания.