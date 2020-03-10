Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

11:07
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что для профилактики коронавируса надо не ездить в общественном транспорте в часы пик. Кроме того, людям посоветовали не посещать зрелищные мероприятия, передает Агентство "Москва".
"Воздержитесь от посещения транспорта в час пик; используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа", – сказали представители организации.
Еще горожанам рассказали, что для профилактики коронавирусной инфекции лучше стараться избегать массовых посещений торговых центров и спортивных событий.
При этом в целях профилактики заболевания в Роспотребнадзоре рекомендовали не находиться в одном помещении с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. К подобным симптомам относятся чихание и кашель.
В ведомстве подчеркнули, что надо тщательно мыть руки, а также дезинфицировать устройства, используемые в быту, на работе.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Согласно данным на 10 марта, число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 людей, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как заявили в
ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек. Продолжается разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее стало известно, что в образовательных учреждениях вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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