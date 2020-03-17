Ученые рассказали о скрытых разносчиках коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Китайские ученые выяснили, что дети могут быть скрытыми разносчиками коронавируса, сообщает газета "Известия". Это связано с тем, что заболевание у них протекает бессимптомно или выражено слабо.

Специалисты детского центра в китайском Гуанчжоу исследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где зарегистрированы пациенты с COVID-19. Анализы показали, что 10 детей (1,3%) были заражены.

При этом серьезных симптомов не оказалось ни у одного. У семи была лихорадка и температура 39, но больше никаких признаков болезни. Осложнений в виде пневмонии тоже не выявлено. Все это делает детей потенциально опасными для взрослой категории населения.

Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.

В России заразились 93 человека. С 18 марта до 1 мая временно будет временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.

В Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

Государственные учреждения закрыты до 12 апреля. В школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица. Больницы Москвы временно недоступны для посещения.