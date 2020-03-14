Московские больницы закрыли для посещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных больницах временно приостановили допуск посетителей, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Распоряжение относится ко всем городским стационарам. В связи с экстренными мерами в медицинских учреждениях организуют специальные места для передачи вещей и продуктов больным. Узнать о состоянии пациента посетители могут у лечащего или дежурного врача в определенные часы.

Кроме того, в городских поликлиниках отменили плановую диспансеризацию населения. Данные меры предприняты в соответствии с постановлением главного санитарного врача по городу Москва.

Утром 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, работодатели должны не допускать работников, которым предусмотрен режим изоляции, на рабочее место. Кроме того, дети могут не посещать школу, если родители видят угрозу здоровью ребенка.

В настоящий момент в столице зафиксировали 24 случая заражения коронавирусом. В связи с угрозой ухудшения эпидемиологической обстановки Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности. Кроме того, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить планку в 5 тысяч человек.

Всего в России обнаружили 47 человек, заболевших коронавирусом. 14 марта в Кемеровской области зарегистрировали еще два случая заражения.

В связи с угрозой распространения COVID-19 премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по предотвращению опасности. Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что меры по борьбе с угрозой коронавируса могут усилить с 1 апреля.