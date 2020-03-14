Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
В частности, он поручил Минздраву проинформировать как государственные, так и частные медицинские медучреждения о мерах по оказанию первой помощи больным COVID-19. Кроме того, сотрудникам клиник необходимо дать информацию по алгоритму действий при выявлении коронавируса и дальнейшему лечению пациента.
Кроме того, Мишустин поручил Минстерству промышленности и торговли доложить об объеме производства в России средств защиты и дезинфекции. Это необходимо для принятия мер по профилактике коронавируса.
Также премьер-министр отдал распоряжение министерствам внутренних и иностранных дел, а также ФСБ разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на территорию РФ на границе с Польшей и Норвегией.
14 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры предосторожности для борьбы с угрозой распространения коронавируса. Так, работодателям предписали не допускать на территорию работников, находящихся в режиме изоляции. Кроме того, в Москве ввели свободное посещение школ: решение об обучении школьника в образовательном учреждении принимают родители.
В настоящий момент в Москве действует режим повышенной готовности. Кроме того, в столичных образовательных учреждениях производят ежедневный замер температуры тела. Школьников, которые вернулись из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на домашнее обучение.
Кроме того, в Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников должна была превысить показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящий момент COVID-2019 получил распространение в 136 странах. Более 145 тысяч человек оказались инфицированными коронавирусом. Из них более 80 тысяч зафиксированы на территории Китая.
В России в настоящее время зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом. 24 инфицированных обнаружили в Москве.
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