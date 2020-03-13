Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными

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Анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат, сообщает сайт издания Jornal O Dia со ссылкой на источники в администрации президента.

Теперь президент ожидает результатов второго теста. Официально информации о результатах анализов, взятых у Болсонару, не поступало, сообщают "Дни.ру".

Накануне заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника, отвечающего в администрации президента Бразилии за коммуникации. Вместе они ездили в США, где встречались с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В Белом доме уже заявили, что они не будут проходить тест на коронавирус, поскольку тесного контакта с зараженным не было. Накануне глава США заявил, что его не беспокоит информация о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.

С 13 марта в США действует запрет на въезд людей из Европы. В список стран, которые попадают под временные санкции, вошли Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Испания, Италия и несколько других. При этом ограничения не коснутся резидентов страны и ближайших членов семей граждан США.

Кроме того, въезд в страну разрешат иностранцам, которых пригласили ради борьбы с коронавирусом, членам экипажей воздушных и морских судов, иностранным лицам и представителям международных организаций.

Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.