Трамп прокомментировал запрет на въезд в США из Европы

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Президент США Дональд Трамп объяснил, как будет действовать запрет на въезд в страну из Европы. Ограничения коснутся только туристов, но не затронет торговлю, как сообщает ТАСС.

Американскому лидеру потребовалось объяснить порядок работы запрета после выступления в телеобращении. Тогда политик заявил, что ограничения якобы будут действовать и в отношении торговли и грузов, и относительно ряда других вещей.

"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", – уточнил Трамп в своем твиттер-аккаунте.

Запрет на въезд людей из Европы будет действовать в США с 13 марта. В список стран, которые попадают под временные санкции, вошли Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Испания, Италия и несколько других. При этом ограничения не коснутся резидентов страны и ближайших членов семей граждан США.

Кроме того, въезд в страну разрешат иностранцам, которых пригласили ради борьбы с коронавирусом, членам экипажей воздушных и морских судов, иностранным лицам и представителям международных организаций.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Согласно последней информации, в Китае зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов. При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию по коронавирусу. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.

