Автомобиль вылетел на тротуар в Санкт-Петербурге

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Автомобиль при повороте вылетел на тротуар на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге и задел пешехода. Пострадавший получил перелом бедра и травму головы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в 10:22. Предварительно, водитель Hyundai при повороте с Тульской улицы на Суворовский проспект выехал на тротуар и наехал на пешехода.

"Пострадавший мужчина госпитализирован, у него предварительно диагностирован перелом бедра и травма головы", – отмечается в сообщении.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее автомобиль сбил девушку с годовалой дочерью на трехколесном велосипеде в подмосковных Мытищах. В результате девочка получила травмы.

ЧП произошло возле одного из домов, расположенных на улице Летной. Предварительно, водитель за рулем легкового автомобиля марки "Лада" совершил наезд на 26-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детским трехколесным велосипедом.

