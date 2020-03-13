В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

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Фото: TASS/AP/Ahn Young-joon
Военные США могли завезти коронавирус в Ухань, где произошла вспышка COVID-19.
К такому мнению пришел представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает портал "Мир 24".
Дипломат призвал Соединенные Штаты в Twitter "быть откровенными, опубликовать данные о инфицированных и объяснить, когда в США появился "нулевой" пациент".
Ранее стало известно, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не проходил медицинское обследование на выявление коронавируса.
Она указала, что у американского лидера нет симптомов и не было длительных контактов ни с кем, у кого бы была подтверждена инфекция COVID-19.
Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.
Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.
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