В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Москве, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве подтверждено еще 6 случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем. Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания. Двое пациентов, по предварительным данным, были заражены после контакта с ранее заболевшими. Четверо заболевших прибыли из Италии", – заявили в штабе.
Уточняется, что все заболевшие проходят лечение в стационарах: четверо – в Коммунарке, один – в инфекционной больнице № 1, еще один – в больнице имени Башляевой. Помощь им оказывает команда высококвалицицированных врачей, отметили в штабе.
Кроме того, жительница Московской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции проходит лечение в ИКБ1.
Отмечается, что близкие заболевших также находятся под медицинским наблюдением: три человека обследуются в больнице, еще три на карантине дома, никто из них не был на работе в прошедшие дни.
Медицинские работники связываются с пассажирами, которые летели вместе с заболевшими из Италии в Москву. Им отправили СМС с напоминанием о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь.
"Трое заболевших коронавирусной инфекцией прибыли рейсами S7 3584 Верона – Москва (29.02.2020), "Уральские авиалинии" Верона – Москва 3510 (29.02.2020), S7 3588 Верона – Москва (01.03.2020).. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра", – заключили в штабе.
5 марта Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. При первых симптомах нужно обратиться к врачам для оказания помощи на дому.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
Кроме того, 10 марта Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
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