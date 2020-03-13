Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая.

"Два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Два – в инфекционной больнице № 1. Один пациент получает помощь в подмосковном инфекционном учреждении. В настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице", – сообщили в штабе.

Один из заболевших – подросток. Состояние ребенка отслеживают в инфекционной больнице. При этом девушка 2 и 3 марта посещала школу, но с 4 марта находилась дома. С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент здание школы закрыто на карантин.

Пятеро заболевших коронавирусом прибыли в Москву рейсами № 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих) 7 марта и № 806DP Бергамо – Москва 1 марта. Пассажиров рейсов обзванивают врачи, дополнительно проведена СМС-рассылка.

В Оперативном штабе напомнили, что при недомогании необходимо срочно вызвать на дом врача или позвонить в скорую помощь. Также потребуется режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что на территории РФ за сутки выявлено 11 новых случаев заражения. Помимо указанных 5 в Москве, речь также идет о Московской области, трое заболели в Ленинградской области, еще один – в Пермском крае. Ранее они посещали Францию, Италию и Австрию.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось. Первый случай заражения зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.

