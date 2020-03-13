Россияне начали переносить отпуска из-за коронавируса

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В России резко сократились объемы бронирования туров, рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова. Об этом сообщает ИА "НСН".
По ее словам, туристы отказываются от поездок в Европу и переносят свои туры с апреля на май и более позднее время.
"Те, кто планировал свой отпуск на апрель, хотят перенести отпуск и отдохнуть как минимум в начале мая. Тунис, Кипр, Доминикана, Куба, Таиланд – популярные направления бронирований, которые сейчас происходят. Хочу сразу оговориться, что количество бронирований значительно уменьшилось, поэтому легко перечислять", – сказала Осипова.
Она отметила, что у туристов совсем не пользуются популярностью европейские направления. По ее словам, путешественники потянулись ближе к Африке.
"Видимо, там жарко, и вирус не выдерживает. Доминикана и Куба далеко, предполагаю, что лидерами продаж на майские праздники станут Россия, Турция, Кипр. И Тунис, возможно", – добавила Осипова.
За прошедшие сутки в РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом.
В пятницу, 13 марта, стало известно о первом зараженном в Ленинградской области.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.
В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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