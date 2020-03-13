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Общество

14:46

Семь заболевших коронавирусом в РФ выписали из больниц

общество медицина происшествия безопасность

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Семь пациентов в РФ, у которых был диагностирован коронавирус, выписаны после выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"Выписаны c выздоровлением два гражданина КНР, четыре россиянина, один итальянец", – сообщили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что состояние зараженных коронавирусом, которые все еще лечатся в РФ, оценивается как удовлетворительное. Речь идет о 23 пациентах.

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За прошедшие сутки в РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом.

В пятницу, 13 марта, стало известно о первом зараженном в Ленинградской области.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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