В Ленобласти выявлен первый случай заражения коронавирусом

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В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Жительница Кудрова Всеволожского района недавно вернулась из поездки в Италию. Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

За прошедшие сутки в РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.