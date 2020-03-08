В Депздраве разъяснили правила сдачи анализов на коронавирус

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В департаменте здравоохранения столицы объяснилии правила прохождения карантина по коронавирусу. В ведомстве заявили, что самостоятельное обследование не предусмотрено.

"Обследованию подлежат: прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран); лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксирован случаи заболевания; лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пробу на анализ может брать только медицинский работник. Лаборатории частных медучреждений исследования по выявлению COVID-19 не проводят.

Также в пресс-службе Депздрава добавили, что режим самоизоляции необходимо соблюдать в течение двух недель только тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франции. Также в ведомстве призвали при наличии симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

Уточняется, что родственникам находящихся на карантине людей разрешается выходить из дома и вести привычный образ жизни, однако им рекомендовали по возможности не контактировать с приехавшими из указанных регионов гражданами.

В случае же, если пациент находился в изоляции в больнице, посещение родственников запрещается.

Кроме того, всех призвали к соблюдению требований гигиены: использовать маски, индивидуальную посуду, не пренебрегать мытьем рук и кожными антисептиками. Помимо этого необходимо регулярно проветривать помещения.

Поясняется, что столичные медики имеют достаточный запас средств индивидуальной защиты. После транспортировки пациентов все машины дезинфицируют при помощи бактерицидных облучателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что в настоящий момент ситуация в столице относительно спокойная.

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Кроме того, в столичных образовательных учреждениях ввели режим повышенной готовности. С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.