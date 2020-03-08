В РФ зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что трое заразившихся из Калининградской, Белгородской и Московской областях. В Оперативном штабе подчеркнули, что последние две недели заболевшие посещали Италию.

Все заболевшие помещены в инфекционные боксы. В оперштабе отметили, что уже определен круг лиц, с кем контактировали новые заболевшие. Ведется работа для помещения их под наблюдение медиков.

Накануне в России зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое заразившихся находятся в Липецке, один в – Санкт-Петербурге. Все они также в последние две недели посещали Италию.

В Штабе уточнили, что в настоящее время в России зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом, из них два у граждан КНР, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. В Штабе подчеркнули, что ситуация с коронавирусом находится у них на контроле.

5 марта Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число жертв уханьской пневмонии в Китае достигло 3097 человек, за сутки умерли 27 граждан, выздоровели 1661.

