Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Четверо находятся в Москве, один – в Калининграде, еще один – в Краснодарском крае. Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

Заболевшие находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали в РФ, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице.

Пациенты с коронавирусом вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших (№DP-804 01.03.2020 Бергамо – Москва). Трое лечатся в больничном комплексе в Коммунарке, один – в инфекционной больнице № 2, уточняет столичный Оперативный штаб.

Тех, кто летел указанным рейсом, призвали вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире, инфицированы граждане 115 стран. На материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.