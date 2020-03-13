В Японии местного жителя заподозрили в намеренном распространении коронавируса

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В Японии жителя префектуры Айти, у которого обнаружили коронавирус, заподозрили в намеренном распространении инфекции. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как уточняется, коронавирус у жителя города Гамагори обнаружили в одной из местных клиник в начале марта, но госпитализировать его могли только на следующий день. Врачи попросили его идти домой и обеспечить самоизоляцию, однако он пошел не домой, а в бары, предварительно сообщив родственникам о планах "распространить вирус".

"В одном из питейных заведений мужчина сообщил, что заражен коронавирусом, после чего его сотрудники связались с полицией и здравоохранительными службами, которые и задержали мужчину. К настоящему моменту по крайней мере у одного человека из тех, с кем контактировал заразившийся, был обнаружен коронавирус. Речь идет о посетительнице одного из баров, в которые заходил мужчина", – говорится в сообщении.

На данный момент полицейские и сотрудники министерства здравоохранения Японии выясняют, с кем контактировал мужчина.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Речь идет о сотруднице филиппинской миссии.

Коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин. Также заражен главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Кроме того, коронавирус выявили у американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся. Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.