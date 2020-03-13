Главный тренер "Арсенала" и игрок "Челси" заразились COVID-19

06:14
Фото: TASS/Sportimage/PA Images/David Klein
Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом.
Как сообщила пресс-служба клуба, игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.
Артета заявил, что сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. "Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать", – сказал специалист.
В заявлении "Арсенала" говорится, что команда не сможет принять участие в ближайших матчах чемпионата Англии, передает News.ru.
В то же время положительный тест на коронавирус сдал полузащитник другого лондонского клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Пресс-служба клуба также заявила, что основном состав команды и тренерский штаб будут находиться на карантине. Здания клубной базы будут закрыты.
Отмечается, что у Хадсона-Одои были обнаружили симптомы, напоминающие легкую простуду. Игрок чувствует себя хорошо и надеется быстро вернуться в строй.
Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин.
Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.
Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.
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