Главный тренер "Арсенала" и игрок "Челси" заразились COVID-19

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Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба клуба, игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Артета заявил, что сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. "Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать", – сказал специалист.

В заявлении "Арсенала" говорится, что команда не сможет принять участие в ближайших матчах чемпионата Англии, передает News.ru.

В то же время положительный тест на коронавирус сдал полузащитник другого лондонского клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Пресс-служба клуба также заявила, что основном состав команды и тренерский штаб будут находиться на карантине. Здания клубной базы будут закрыты.

Отмечается, что у Хадсона-Одои были обнаружили симптомы, напоминающие легкую простуду. Игрок чувствует себя хорошо и надеется быстро вернуться в строй.

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Ранее стало известно, что коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.