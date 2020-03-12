УЕФА перенесет Евро-2020 из-за коронавируса – СМИ

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УЕФА в ближайшее время объявит о переносе чемпионата Европы по футболу – 2020 на 2021 год, сообщает "Газета.ру".

Предположительно, это состоится 17 марта, на видеоконференции с членами 55 ассоциаций, которые входят в организацию.

Также будут приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов, Лиги Европы и всех национальных первенств.

Евро-2020 должно было пройти на 12 стадионах в 12 странах. Матч-открытие планировалось провести 12 июня в Риме.

Раньше стало известно о полной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, а также приостановке матчей баскетбольной лиги НБА в США и матчей чемпионата Италии по футболу Серии А. Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу пройдут при пустых трибунах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях.

Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.