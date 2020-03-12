Матчи чемпионата Англии по футболу проведут без зрителей из-за коронавируса

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Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу пройдут при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

На данный момент не идет речи о приостановлении турнира. Тем не менее массовые просмотры игр запретят также в пабах и барах.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо переходить к более жестким мерам профилактики заболевания. На деле это означает, что в королевстве могут закрыть школы и запретить массовые мероприятия.

Аналогичные меры вводятся в ряде других стран мира. Например, в Берлине отменили традиционные культурные мероприятия, в России ввели запрет на мероприятия с посещаемостью больше 5 тысяч человек.

Что касается спорта, то уже известно о полной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, а также приостановке матчей баскетбольной лиги НБА в США и матчей чемпионата Италии Серии А. В последних двух случаях коронавирус выявили у игроков.

