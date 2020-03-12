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В мире

14:15

Культурные мероприятия отменили в Берлине из-за коронавируса

общество происшествия

Фото: ТАСС/Gregor Fischer/dpa/picture-alliance

Целый ряд традиционных культурных мероприятий пришлось отменить в Берлине с 11 марта по 9 апреля из-за коронавирусной инфекции. Об изменениях в графике событий, организованных в столице Германии, рассказали организаторы, передает "Газета.ру".

Ожидается, что гости не смогут посетить несколько мероприятий и концертов традиционного музыкального фестиваля под названием "Музыка в марте", международный танцевальный фестиваль и серию кинопоказов в крупном музее Мартин Гропиус Бау.

При этом стало известно, что деньги за уже купленные билеты будут возвращать.

Вспышка COVID-19 обнаружена в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По сведениям на четверг, общее число зараженных коронавирусом достигло почти 125 тысяч человек.

В материковом Китае заразились около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет свыше 4,5 тысячи. Ученые занимаются разработкой вакцины.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует не паниковать в связи с объявленной пандемией.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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