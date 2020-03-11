Правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса

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Кабмин Украины с 12 марта до 3 апреля вводит карантин по всей территории страны. Особый режим предполагает закрытие учебных учреждений, а также прекращение авиасообщения с некоторыми странами, передает ТАСС.

Помимо того, украинцам нельзя будет посещать массовые мероприятия, заявила депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По словам чиновницы, гражданам запрещается ходить на массовые собрания с численностью более 200 человек. Речь идет о спортивных и культурных событиях.

В настоящий момент неизвестно, куда перестанут выполнять рейсы самолеты. Уточняется, что авиасообщение ограничивают со странами, где выявлено много случаев инфицирования коронавирусом.

Однако границы государства закрываться не будут. Планируется, что закроется большая часть контрольно-пропускных пунктов на границе. Из 219 пунктов продолжат работу 49.

11 марта правительство Киева приняло решение о введении карантина на территории города.

3 марта стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом на Украине. Заболевание диагностировали в Черновцах у украинца, который вернулся из Италии.

Вспышку COVID-19 обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.

Число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158, излечилось более 61 тысячи заболевших. Данные актуальны на среду. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР скончались 872 человека.

Ранее стало известно, что российские ученые создали тест для выявления коронавируса за 15 минут.

