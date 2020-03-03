Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован на Украине

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На Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Об инфекционном заражении одного из граждан страны заявили в украинском Минздраве, передает RT.

Случай был зафиксирован в Черновицкой области. Заместитель здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что COVID-19 выявили у мужчины, прибывшего в страну из Румынии, куда до этого он прилетел из Италии.

В настоящее время зараженного госпитализировали. Те люди, которые контактировали с носителем коронавируса, пребывают в режиме самоизоляции.

Ранее коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Уточнялось, что заболевание у пациента протекает в легкой форме, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Врачи подтвердили коронавирус у россиянина, который вернулся из Италии

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.