В США назвали время готовности лекарства для помощи больным коронавирусом

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Новое лекарство, позволяющее оказать помощь больным коронавирусом COVID-19, появится в США в текущем году. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, пишет ТАСС.

"Лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", – рассказал Пенс.

Отмечается, что для достижения результата американские фармацевтические компании сформировали консорциум. Это позволит ускорить взаимодействие "с целью разработки лекарств и вакцин".

Вице-президент также подчеркнул, что появления вакцины против нового типа пневмонии в США не стоит ждать раньше конца текущего года.

Ранее стало известно, что специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России занимаются созданием вакцины от нового коронавируса COVID-19. Ожидается, что появление лекарства произойдет в середине 2021 года.

При этом бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко усомнился в том, что в петербургском НИИ смогут сделать такую вакцину. По словам специалиста, заявление института "больше похоже на пиар".