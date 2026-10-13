Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

В Москве маршрут 329 не обслуживают электробусы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Это связано с возгоранием автобуса, который следовал по этому маршруту. В департаменте отметили, что транспортное средство НефАЗ-5299 2021 года выпуска производства ПАО "КАМАЗ" проходило регулярное техническое обслуживание и государственный технический осмотр.

В причинах произошедшего поручили разобраться представителям коммерческого перевозчика ООО "Стартранс" и производителю автобуса.

Возгорание автобуса маршрута 329 произошло 13 октября на улице Веерной в районе дома 1, корпуса 2. По предварительным данным, водитель во время поездки заметил задымление, после чего остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание ликвидировали.