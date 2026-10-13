СПбГУВМ: кошки набирают лишний вес активнее собак

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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Тюменского государственного университета выяснили, что кошки активнее собак набирают лишний вес. Чаще всего ожирение диагностировали у шотландских вислоухих (34,6%) и британских (32,1%) пород, заявили "Газете.ру" в СПбГУВМ.

Специалисты проанализировали данные 11 764 животных – 6 241 собаки и 5 523 кошек. Ожирение выявили у 4 074 из них, что составило 34,6% всех пациентов. На кошек пришлось 2 319 случаев (56,9%), на собак – 1 755 (43,1%). Таким образом, по числу диагнозов кошки опережают собак почти на 14 процентных пунктов, хотя в клинику обращались реже.

Главной причиной лишнего веса у животных врачи назвали бесконтрольное кормление, оно привело к ожирению в 73,4% случаев. На втором месте оказалась низкая физическая активность, на третьем – избыток лакомств.

Среднее количество часов сна у кошек превышает аналогичный показатель у собак, а режим их питания характеризуется частыми приемами пищи малыми порциями, которые хозяевам далеко не всегда удается контролировать.

К этому прибавляется стерилизация, которая снижает расход энергии животными, вследствие чего у кошек ожирение развивается стремительнее, чем у собак того же возраста, рассказала один из авторов исследования, аспирантка кафедры анатомии животных СПбГУВМ Вероника Паутова.

Кастрированные питомцы входят в группу повышенного риска. У особей, перенесших операцию в возрасте старше 3–5 лет, лишняя масса тела диагностируется значительно чаще, чем у их нестерилизованных сверстников.

У животных с выраженным избытком веса врачи чаще фиксировали патологии пищеварительной системы – 42,4% случаев, проблемы с мочевыделительной системой – 20,2%, сердечно-сосудистые заболевания – 10,1%, болезни опорно-двигательного аппарата – 9,8%. У кошек с выраженным ожирением особенно часто развивался липидоз печени – жировая дистрофия, которая нарушает работу органа и требует отдельного лечения.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что собаки мелких пород и брахицефалы сильнее всего страдают из-за ожирения. Он подчеркнул, что при ожирении у питомца увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную и дыхательную системы. Также может развиваться инсулинорезистентность, которая ведет к сахарному диабету.