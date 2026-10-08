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08 октября, 13:41

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Ветеринар Шеляков: собаки мелких пород сильнее других страдают из-за ожирения

Ветеринар рассказал, какие питомцы сильнее всего страдают из-за ожирения

Фото: 123RF.com/annadarcraft

Собаки мелких пород и брахицефалы сильнее всего страдают из-за ожирения. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам эксперта, при ожирении у питомца увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную и дыхательную системы. Также может развиваться инсулинорезистентность, которая ведет к сахарному диабету.

В зоне риска оказываются, прежде всего, пожилые животные, потому что они, как правило, уже имеют хронические заболевания, зачастую меньше двигаются. Также особенно тяжело ожирение переносят маленькие собаки, типа чихуахуа, йоркширских терьеров, той-терьеров. У них лапы настолько тонкие, что лишний вес тут же становится колоссальной нагрузкой для суставов.
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей категории

Особенно тщательно Шеляков посоветовал следить за весом брахицефальных пород, среди которых в том числе французские бульдоги, мопсы и британские кошки. Во-первых, у таких питомцев не очень прочный позвоночник, поэтому лишняя нагрузка провоцирует появление грыж и протрузий. Иногда зверей даже парализует на фоне лишнего веса. Во-вторых, особенности строения носоглотки временами способны затруднять дыхание, из-за ожирения дыхательная недостаточность нарастает, предупредил ветеринарный врач.

"Понять, что у питомца есть лишний вес, зачастую можно по визуальным признакам. В норме четко должно быть видно, где у животного заканчивается грудная клетка и начинается брюшная стенка. Если этот переход заплыл жиром, значит, проблема уже есть", – пояснил эксперт.

В таком случае важно обратить внимание на режим приема пищи. Обычно на упаковках с кормом обозначено, какой дозировки надо придерживаться в зависимости от веса и сколько раз в сутки давать еду.

К тому же важно проанализировать, насколько часто члены семьи балуют любимца лакомствами, и договориться, что пока их количество нужно сильно сократить или вовсе отказаться от них. Также необходимо позаботиться, чтобы питомец больше двигался: например, стоит чаще играть с ним, стимулируя физическую активность.
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей категории

Если самостоятельные усилия не помогают привести вес животного в норму, важно обратиться к ветеринару. Он поможет разработать индивидуальный метод похудения и проверит, не вызвана ли причина набора веса проблемами со здоровьем, например диабетом, подчеркнул Шеляков.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала, каким собакам могут навредить пробежки с хозяином. В частности, осторожными надо быть владельцам такс и бассет-хаундов, которые предрасположены к проблемам с суставами и позвоночником.

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