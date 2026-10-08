Ветеринар Шеляков: собаки мелких пород сильнее других страдают из-за ожирения

08 октября, 13:41Общество
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Собаки мелких пород и брахицефалы сильнее всего страдают из-за ожирения. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По словам эксперта, при ожирении у питомца увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную и дыхательную системы. Также может развиваться инсулинорезистентность, которая ведет к сахарному диабету.
Особенно тщательно Шеляков посоветовал следить за весом брахицефальных пород, среди которых в том числе французские бульдоги, мопсы и британские кошки. Во-первых, у таких питомцев не очень прочный позвоночник, поэтому лишняя нагрузка провоцирует появление грыж и протрузий. Иногда зверей даже парализует на фоне лишнего веса. Во-вторых, особенности строения носоглотки временами способны затруднять дыхание, из-за ожирения дыхательная недостаточность нарастает, предупредил ветеринарный врач.
"Понять, что у питомца есть лишний вес, зачастую можно по визуальным признакам. В норме четко должно быть видно, где у животного заканчивается грудная клетка и начинается брюшная стенка. Если этот переход заплыл жиром, значит, проблема уже есть", – пояснил эксперт.
В таком случае важно обратить внимание на режим приема пищи. Обычно на упаковках с кормом обозначено, какой дозировки надо придерживаться в зависимости от веса и сколько раз в сутки давать еду.
Если самостоятельные усилия не помогают привести вес животного в норму, важно обратиться к ветеринару. Он поможет разработать индивидуальный метод похудения и проверит, не вызвана ли причина набора веса проблемами со здоровьем, например диабетом, подчеркнул Шеляков.
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