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Общество

12:01

Онищенко счел пиаром российскую вакцину от коронавируса

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили о разработке вакцины против китайского коронавируса. Специалисты утверждают, что она появится уже в третьем квартале этого года, сообщает ИА "НСН".

Отмечается, что в четвертом квартале предполагается начать доклинические испытания вакцины на мышах. После всех необходимых тестирований ее начнут применять на людях.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко усомнился в том, что в петербургском НИИ смогут сделать такую вакцину.

"Это больше похоже на пиар, другого я тут не вижу. Да и пока не уверен, что вакцина в принципе нужна. Хотя потренироваться надо", – отметил он.

Ранее сообщалось, что появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарства ожидается в середине 2021 года.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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