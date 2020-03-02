Число зараженных коронавирусом превысило 88 тысяч

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1,7 тысячи человек заразились коронавирусом по всему миру за последние сутки, сообщает "Мир 24".

Кроме того, 2912 человек стали жертвами заболевания в материковом Китае. В остальном мире от коронавируса скончались 129 человек.

Таким образом, общая численность зараженных по всему миру превысила 88 тысяч человек. Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. 1 марта первый инфицированный появился в Армении. Кроме того, заболевание COVID-19 зафиксировали и в Люксембурге. Первый зараженный появился и в Мексике.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Китае, Италии, Южной Корее и Иране. С последними двумя странами Россия ограничила авиасообщение. Кроме того, гражданам Ирана временно прекратили выдавать визы для посещения России. Также столичные медики усилили контроль за пассажирами, прилетающими из Ирана и Южной Кореи.

Заражение коронавирусом зафиксировали и в России. Ранее Минздрав рассказал о мерах, необходимых для профилактики от заражения. В ведомстве порекомендовали чаще мыть руки с мылом и не контактировать с людьми с признаками простуды.

В свою очередь, Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок за рубеж в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. В Москве школьникам регулярно измеряют температуру.

Впервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, выздороветь после заражения смогли более 44,4 тысячи человек.