В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателл сообщил о первом в стране случае заражения коронавирусом COVID-19, сообщает РИА Новости.

Вирус диагностировали у 35-летнего мужчины, который с 14 по 22 февраля находился в Италии. Сейчас он на карантине в одной из больниц, состояние мужчины стабильное.

Китайский коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи. Зараженные также есть в Южной Корее, в Иране, в Италии и других странах. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах, Нигерии и Азербайджане.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.