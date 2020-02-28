Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Белоруссии

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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии, заявило министерство здравоохранения страны. Его обнаружили у студента – гражданина Ирана.

Кроме того, The New Zealand Herald сообщает о появлении первого пациента в Новой Зеландии. Он прибыл в Окленд 26 февраля.

Правительство Литвы также подтвердило первое заражение в стране. Пациентку изолировали в больнице в Шяуляе.

Первый пациент появился и в Нидерландах. Им оказался мужчина из города Тилбург, который приехал из Италии. Зараженный побывал в Ломбардии – сейчас в этом итальянском регионе находится наибольшее количество больных COVID-19.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.