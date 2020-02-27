Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F Шереметьево с 1 марта

27 февраля, 19:09
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F аэропорта Шереметьево с 1 марта. Это распоряжение касается самолетов "Аэрофлота" и Alitalia, сообщает ТАСС.
"С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилет переводятся в терминал F. Для вылетов в Италию будут использоваться те же терминалы, что и сейчас значатся в расписании на вылет", – заявила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.
Италия на данный момент стала четвертым по количеству случаев регионом распространения нового коронавируса COVID-19. В частности, число зараженных уже превысило 520 человек.
Из-за вспышки заболевания на Аппенинском полуострове Россия временно ограничила железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей. Несмотря на то что конечная остановка маршрута находится в Монако, поезд следует также по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии и Италии.
На данный момент в Италии находится около 20 тысяч российских туристов. В их число входят как самостоятельные путешественники, так и те, кто приехал в страну по туристическим путевкам. Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в РФ они вернутся в плановом порядке. Ожидается, что организованные туристы покинут Италию до середины марта.
Ранее сообщалось, что с 1 марта между Россией и Южной Кореей закроют авиасообщение. При этом сохранятся рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Аврора". В первом случае доступны будут регулярные рейсы до Москвы с приземлением в терминале F, а во втором речь идет о чартерных рейсах, причем только до момента вывоза всех граждан РФ из страны.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.
Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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