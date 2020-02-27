Курсирование поезда Москва – Ницца приостановят с 4 марта

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Курсирование поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва временно прекращается с 4 марта из-за распространения нового коронавируса в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

В ведомстве пояснили, что движение поездов решено прекратить "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ".

Маршрут поезда пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако.

Ранее стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей с 5 марта. Рейсы смогут выполнять только "Аэрофлот" и "дочка" компании "Аврора".

С 28 февраля Россия ограничит авиасообщение с Ираном. Запрет распространяется на выполнение чартерных и регулярных рейсов. Ограничение не будет касаться компаний "Аэрофлот" и Mahan Air.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения выявили более чем в 30 странах, среди них и Россия. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии, Испании и Каталонии, а также в Швейцарии.

