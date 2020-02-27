Около 20 тысяч российских туристов находится в Италии

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Около 20 тысяч российских туристов сейчас находится в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

"В Италии, по нашим оценкам, сейчас находится порядка шести тысяч организованных туристов и всего, включая самостоятельных путешественников, – около 20 тысяч человек", – сказал Горин, добавив, что завершать свое путешествие они будут в плановом порядке.

Всего в стране находятся 528 инфицированных COVID-19 человек. Высший институт здоровья Италии подтвердил заболевание уже у 282 человек. Известно о 14 жертвах эпидемии в стране.

В связи с распространением коронавируса на севере Италии в 12 городах ввели карантинный режим. Власти страны приняли решение также отменить или завершить раньше срока ряд мероприятий, закрыли для посещения общественные места.

В связи с последними событиями посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию. Находящихся в Италии россиян просят при первых признаках коронавируса незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.

Роспотребнадзор также рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Италию. Также в ведомстве призвали отложить визит в Иран и Южную Корею, где также коронавирус получил широкое распространение.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.

