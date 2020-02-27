Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Норвегии и Румынии

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В Норвегии и Румынии зафиксированы первые заболевшие коронавирусом. Результаты анализов у этих граждан оказались положительными, передает РИА Новости.
Отмечается, что в северной Норвегии инфицированного обнаружили в городе Тромсе.
"Маловероятно, чтобы этот человек мог кого-то заразить", – говорится в сообщении.
Известно, что он вернулся из КНР, в настоящее время его самочувствие в норме. Сейчас мужчина находится на домашнем карантине, за его состоянием наблюдают врачи.
Также первый случай заражения уханьской пневмонией был выявлен в Румынии. В стране с 18 по 22 февраля пребывал итальянец, у которого после возвращения домой была диагностирована болезнь.
"В Институте им. Матея Балша был получен положительный результат теста на коронавирус. Речь идет о пациенте из уезда Горж", – сообщили в местном Минздраве.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным, в материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч граждан.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.
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