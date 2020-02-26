Стало известно, как распространяется коронавирус

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В Роспотребнадзоре рассказали о путях распространения коронавируса. Оказалось, что инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду", – заявила глава ведомства Анна Попова.

В связи с этим она призвала к соблюдению личной гигиены. По словам специалиста, меры профилактики подобны мерам профилактики гриппа. В первую очередь, важно обрабатывать руки дезинфицирующим средством, особенно в том случае, когда находитесь в общественных местах или в транспорте.

Помимо этого в ведомстве рекомендовали прикрывать нос и рот при кашле или чихании.

Рабочее место также следует содержать в чистоте. Так, необходимо тщательно очищать клавиатуру и мышку, а также панели общего использования и ручки дверей.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.

Из-за распространения коронавируса в России продлили введенные ранее ограничения до 1 апреля. Кроме того, обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.