В России упростили выплаты за утраченное из-за ЧС жилье

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Выплаты россиянам, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь можно будет оформить быстрее и проще. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

Согласно постановлению правительства РФ, назначение таких выплат включили в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу "одного окна". В ведомстве отметили, что "финансовая помощь людям будет оказываться оперативнее и на более качественном уровне".

Перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Региональные власти самостоятельно принимают меры по организации предоставления в МФЦ услуг, указанных в этом списке.

"Кроме того, данные выплаты граждане смогут оформлять в электронной форме на платформе "Госуслуги", – добавили в пресс-службе.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что средний размер семейной налоговой выплаты в России по итогам кампании 2026 года превысил 30 тысяч рублей.

При этом средний срок рассмотрения заявлений на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет четыре дня. По словам Котякова, более 1,5 миллиона родителей получили семейную налоговую выплату в 2026 году. В этих семьях воспитываются более 3,4 миллиона детей.