Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами 9 октября

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с представителями Украины для обсуждения нового единого предложения по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Встреча состоится в Майами в пятницу, 9 октября. Как уточнили в Белом доме, стороны обсудят новое комплексное предложение, которое охватывает все аспекты конфликта и направлено на завершение боевых действий.

К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), а также представители Европейского союза и НАТО.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине в настоящее время не просматривается. Он добавил, что Вашингтон готов содействовать урегулированию и продолжает изучать любые возможности для дипломатического решения.

В МИД РФ сообщили об отсутствии актуальных планов по проведению контактов в формате Россия – США – Украина. Подобные контакты были раньше, но Киев их прервал, рассчитывая на поддержку спонсоров, отметили в ведомстве.