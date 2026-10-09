Детское "Интервидение" может состояться в 2027 году

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Подготовка к детскому международному конкурсу "Интервидение" уже ведется, мероприятие может состояться в 2027 году. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

"У нас планы проведения детского "Интервидения". Я лично убежден, что проект яркий, с огромнейшим многолетним потенциалом", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Алимов отметил, что есть серьезные силы, заинтересованные в реализации этого проекта. При этом информация о городе, который примет конкурс, ему пока неизвестна.

"Интервидение" впервые прошло в России в 2025 году. Финал международного музыкального конкурса состоялся в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Россию представлял Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), который попросил жюри не оценивать его выступление. Также в финале выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

В 2026 году конкурс планируется провести в Саудовской Аравии, которая официально сообщила о готовности принять у себя соревнование.