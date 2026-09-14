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14 сентября, 10:39

Шоу-бизнес

Родион Газманов предложил кандидатуру Вани Дмитриенко для "Интервидения"

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Ваня Дмитриенко мог бы представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом в беседе с ТАСС заявил певец Родион Газманов.

Отвечая на вопрос о том, кто мог бы поехать от России на следующий конкурс, Газманов заметил, что талантливых исполнителей в России хватает – и среди новичков, и среди тех, кто давно на сцене. Однако первым делом он вспомнил Дмитриенко.

Газманов отметил, что Дмитриенко является пока первым самым молодым артистом, собравшим "Лужники".

Ранее блогер и общественный деятель Вадим Манукян назвал также Дмитриенко одним из потенциальных претендентов на участие в "Интервидении-2026". Кроме того, он предложил кандидатуры Александра Панайотова и Татьяны Булановой.

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