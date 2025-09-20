Певец Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении", сообщает ТАСС.

"Гостеприимство – это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу", – указал исполнитель.

По его словам, он представляет Россию, которая уже победила.

Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовал на "Live Арене" в Москве 20 сентября. Кроме России в мероприятии принимают участие артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, США, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

