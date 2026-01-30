Сбой произошел в работе Т-Банка

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Россияне заявили о сбое в работе Т-Банка, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 12:28 поступило 1 395 жалоб. Чаще всего граждане указывали на общий сбой сервиса, проблемы с мобильным приложением и неполадки в работе сайта. Наибольшее число сообщений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, информация о сбое приходит из Самарской, Московской и Ленинградской областей.

В самой кредитной организации заявили ТАСС, что у небольшого числа клиентов наблюдались лишь краткосрочные сбои в переводах. На данный момент сервисы банка работают в штатном режиме.

Ранее технический сбой возник в работе соцсети "ВКонтакте". Пользователи пожаловались на общий сбой сайта, проблемы в работе мобильного приложения, трудности с получением оповещений и неполадки в личном кабинете. Данные поступали из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Мурманской, Белгородской и Калининградской областей.