Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 12:42

Технологии

Сбой произошел в работе Т-Банка

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Россияне заявили о сбое в работе Т-Банка, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 12:28 поступило 1 395 жалоб. Чаще всего граждане указывали на общий сбой сервиса, проблемы с мобильным приложением и неполадки в работе сайта. Наибольшее число сообщений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, информация о сбое приходит из Самарской, Московской и Ленинградской областей.

В самой кредитной организации заявили ТАСС, что у небольшого числа клиентов наблюдались лишь краткосрочные сбои в переводах. На данный момент сервисы банка работают в штатном режиме.

Ранее технический сбой возник в работе соцсети "ВКонтакте". Пользователи пожаловались на общий сбой сайта, проблемы в работе мобильного приложения, трудности с получением оповещений и неполадки в личном кабинете. Данные поступали из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Мурманской, Белгородской и Калининградской областей.

Массовый сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT по всему миру

Читайте также


технологии

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика