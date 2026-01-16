Форма поиска по сайту

16 января, 16:19

Технологии

Россияне пожаловались на сбои в работе онлайн-игры Brawl Stars

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотни россиян столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильной онлайн-игры Brawl Stars, следует из данных, представленных на сайте Downdetector.

В частности, около 700 пользователей за последние сутки сообщили о проблемах при попытке войти в приложение. Еще часть не смогла войти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

Подавляющее большинство обращений поступило от жителей Брянской, Новгородской, Тульской, Ивановской и Воронежской областей. На каждый из этих регионов пришлось по 4% от общего числа жалоб за сутки.

Ранее с похожей проблемой столкнулись пользователи музыкального стримингового сервиса Spotify. Основная часть сообщила о проблемах в работе мобильного приложения, сайта, а также в воспроизведении музыки. Кроме того, неполадки наблюдались при соединении с сервером.

Больше всего жалоб о сбоях было направлено пользователями из США – около 1,5 тысячи. Кроме того, много обращений поступило от жителей Канады, Британии, Нидерландов, Германии и других стран.

