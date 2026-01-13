Пользователи X пожаловались на масштабные сбои в работе соцсети

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jennifer Brückner

Пользователи соцсети X массово сообщили о сбоях в работе платформы. По данным сервиса Downdetector, проблемы начались около 16:50 по московскому времени и затронули сразу несколько стран.

Больше всего жалоб поступило из США, где число обращений уже превысило 5 тысяч. Также о неполадках заявили пользователи из Канады, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Бразилии, Японии, Индии и других стран.

Основные проблемы связаны с работой мобильного приложения и веб-версии X. Пользователи жалуются на ошибки при подключении к серверу, невозможность загрузить новостную ленту и сложности со входом в аккаунты.

Ранее с похожей проблемой столкнулись пользователи ВТБ. Больше всего жалоб поступило на работу сервиса, сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Обращения о неполадках чаще всего приходили от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Магаданской области.