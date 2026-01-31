МИД Индии назвал "измышлениями преступника" упоминание премьера Моди в файлах Эпштейна

Фото: ТАСС/EPA/RAJAT GUPTA

Упоминание премьер-министра Индии Нарендры Моди в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна является "измышлениями преступника", заявили в индийском МИД.

О том, что Моди упоминается в файлах Эпштейна, рассказал представитель оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Паван Кхера на своей странице в Х. По его словам, финансист написал, что Моди последовал его совету, "танцевал и пел в Израиле в интересах президента США", а также добавил фразу, что "это сработало".

"Помимо факта официального визита премьер-министра в Израиль в июле 2017 года, остальные намеки в электронном письме являются не более чем грязными измышлениями осужденного преступника, которые заслуживают того, чтобы их отвергли с величайшим презрением", – подчеркнули в министерстве.

Ранее Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений.

По информации американских СМИ, имя американского лидера Дональда Трампа упоминается в новом массиве документов более 3 тысяч раз. В частности, приводятся показания одной из пострадавших, которая обвиняет главу Белого дома в том, что тот изнасиловал ее в 13-летнем возрасте.

Позже Минюст опроверг связи Трампа с несовершеннолетней, указав, что некоторые из документов содержат "ложные и сенсационные заявления".

Эпштейна арестовали в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

